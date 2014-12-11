У Гонконзі повністю розібрали табір активістів Occupy Central

Поліція Гонконгу в четвер повністю ліквідувала табір протестного руху Occupy Central, активісти якого два з половиною місяці протестували проти контролю Пекіна над майбутніми виборами місцевих органів влади. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Associated Press.

За даними агентства, більшість демонстрантів покинули місце проведення акції, однак кілька десятків студентів та літніх людей залишилися сидіти на вулиці в знак протесту проти дій поліції.

Як уточнює агентство Рейтер, при ліквідації табору протестувальників були арештовані кілька активістів. Серед заарештованих виявилися Мартін (Martin Lee), один із засновників опозиційної Демократичної партії Гонконгу, лідер студентів Натан Ло (Nathan Law), медіамагнат Джиммі Лай (Jimmy Lai) і законодавці.

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Незадовго до арешту Джиммі Лай у коментарі CNN сказав, що 75-денного протесту недостатньо для того, щоб вимоги активістів Occupy Central були виконані. "Ми не настільки наївні. Ми знаємо, що до перемоги у війні буде безліч битв".

Лідери протестуючих у Гонконзі також заявили, що мають намір розглянути інші форми громадянської непокори і не мають наміру йти на поступки уряду.

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"Блокування уряду може бути навіть потужнішим засобом, ніж блокування доріг, - сказав Бенні Тай, один з лідерів протестного руху. - Відмова платити податки, затримувати орендні платежі, гальмувати прийняття рішень в Законодавчій раді Гонконгу, поряд з іншими діями щодо відмови від співпраці, могли б завдати уряду багато незручностей"

Студенти та активісти руху Occupy Central вимагають провести у 2017 році в Гонконзі прямі вільні вибори глави місцевої адміністрації, який раніше призначався підконтрольною пекінській владі колегією вибірників. У серпні влада Китаю ухвалила рішення, що всіх кандидатів на виборах 2017 року буде спочатку перевірено й схвалено урядовим комітетом. Протестувальники вважають, що це суперечить демократії. У червні протестувальники провели десятиденний онлайн-референдум, в якому взяли участь близько 800 тисяч осіб і який Пекін назвав таким, що не має сили.