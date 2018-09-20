В Чорткові побили журналіста через допис на підтримку встановленого в центрі міста туалету

Ініціатива місцевої влади щодо встановлення в центрі Чорткова вбиральні розділила мешканців міста.

На Тернопільщині через допис в соцмережах побили журналіста районної газети.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався в Чорткові через встановлений у центрі міста туалет. Одні мешканці райцентру схвалювали таку ініціативу місцевої влади, інші обурювалися, мовляв, вбиральні – не місце посеред центру Чорткова.

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У соцмережах представник місцевої газети підтримав ініціативу влади, тоді як інший чортківчанин був проти вбиральні і пригрозив поквитатися з опонентом при зустрічі.

Коли журналіст йшов містом, чоловік перестрів його і вдарив кулаком в обличчя. Потерпілий про інцидент повідомив у поліцію.

Правоохоронці внесли даний факт в ЄРДР за ст. 125 ч. 1 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).

Зазначимо, вбиральня у центрі Чорткова стала справжнім "туалетом розбрату" для містян. Так, про плани встановити у місті туалет оголосили ще на початку літа 2018 року. Тоді ж назвали вартість конструкції - близько 650 тисяч гривень. Однак до вересня у місті тривали бурхливі суперечки, де саме слід встановити вбиральню.

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