У мережі висміяли ватажка "ДНР" Пушиліна (фото)
16:07, 20 вересня 2018Курйози
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"Курмаршала" змінив "кролгенерал", жартують у соцмережах.
Пушиліна потролили / фото twitter.com/666_mancer
Візит ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна на кролеферму "ДонКрол" в окупованій Макіївці висміяли в мережі.
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Користувачі пишуть, що раніше псевдореспублікою керував "курмалшал" Олександр Захарченко, а на зміну йому прийшов "кролмаршал" Денис Пушилін.
"Це вам не захаровські кури: "ДонКрол" сподівається, що Денис Володимирович особисто допоможе їм у збільшенні поголів'я кроликів", - пише у Twitter блогер Necro Mancer.
Як повідомляв УНІАН, нелегітимний депутат Держдуми, колишній "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська оскандалилася посмішкою біля труни ліквідованого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.
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