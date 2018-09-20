У мережі висміяли ватажка "ДНР" Пушиліна (фото)

"Курмаршала" змінив "кролгенерал", жартують у соцмережах.

Візит ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна на кролеферму "ДонКрол" в окупованій Макіївці висміяли в мережі.

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Користувачі пишуть, що раніше псевдореспублікою керував "курмалшал" Олександр Захарченко, а на зміну йому прийшов "кролмаршал" Денис Пушилін.

"Це вам не захаровські кури: "ДонКрол" сподівається, що Денис Володимирович особисто допоможе їм у збільшенні поголів'я кроликів", - пише у Twitter блогер Necro Mancer.

Як повідомляв УНІАН, нелегітимний депутат Держдуми, колишній "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська оскандалилася посмішкою біля труни ліквідованого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.