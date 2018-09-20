этот материал доступен на русском

У мережі висміяли ватажка "ДНР" Пушиліна (фото)

16:07, 20 вересня 2018
Курйози
4208 0
Пушиліна потролили / фото twitter.com/666_mancer

Читайте такожУ мережі висміяли пам'ять пам'ятник Захарченку біля кафе "Сепар" у Донецьку (фото)

Користувачі пишуть, що раніше псевдореспублікою керував "курмалшал" Олександр Захарченко, а на зміну йому прийшов "кролмаршал" Денис Пушилін.

"Це вам не захаровські кури: "ДонКрол" сподівається, що Денис Володимирович особисто допоможе їм у збільшенні поголів'я кроликів", - пише у Twitter блогер Necro Mancer.

Як повідомляв УНІАН, нелегітимний депутат Держдуми, колишній "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська оскандалилася посмішкою біля труни ліквідованого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДНР#захарченко#Пушилін