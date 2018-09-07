Поклонська оконфузилася на похороні ватажка "ДНР" Захарченка (фото)
Нелегітимний депутат Держдуми, колишній "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська оконфузилася через усмішку біля труни ліквідованого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.
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Цей момент потрапив на фото, на яке звернув увагу директор Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.
"Няша навіть над труною Захарченка в думках "бешкетує" з Миколою ІІ", — підписав фото він Поклонської.
Увагу привернула не тільки усміхнена на похоронах "няш-мяш", але і вцілілий "міністр доходів і зборів "ДНР" Олександр Тимофєєв ("Ташкент"), який стояв за її спиною. "Мироточить злегка", "А "Ташкент" спеціально морду не миє", - пишуть у коментарях під знімком.
Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху в кафе "Сепар" в центрі Донецька 31 серпня ватажок "ДНР" Олександр Захарченко убитий, а Тимофєєв отримав поранення. Крім того, ліквідовано охоронця Захарченка.