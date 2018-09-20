У Техасі фермери перевезли старовинний будинок, рятуючи його від знесення (відео)
18:16, 20 вересня 2018Курйози
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Міська влада відмовилася реставрувати будинок за рахунок бюджету і хотіла знести.
Будівля зведена в 1861 році / скріншот
В американському Техасі по шосе проїхалася старовинний будинок - його перевозили за допомогою спеціальної платформи.
Дім, зведений у 1861 році, вважається найстарішим у невеликому місті Плейно, ідеться в сюжеті ТСН. Утім, міська влада відмовилася реставрувати його за рахунок бюджету і хотіла знести.
Врятувати будівлю вирішили місцеві фермери, які придбали дім і перевезли його на територію своєї ферми, аби реставрувати і зберегти для нащадків.
Раніше УНІАН повідомляв, що літня мешканка американського штату Техас Джуд Кокрен одним пострілом вбила алігатора через бажання помститися за зниклого кілька років тому поні.
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