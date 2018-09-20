этот материал доступен на русском

У Техасі фермери перевезли старовинний будинок, рятуючи його від знесення (відео)

18:16, 20 вересня 2018
Курйози
345 0
Будівля зведена в 1861 році / скріншот

Дім, зведений у 1861 році, вважається найстарішим у невеликому місті Плейно, ідеться в сюжеті ТСН. Утім, міська влада відмовилася реставрувати його за рахунок бюджету і хотіла знести.

Врятувати будівлю вирішили місцеві фермери, які придбали дім і перевезли його на територію своєї ферми, аби реставрувати і зберегти для нащадків.

Раніше УНІАН повідомляв, що літня мешканка американського штату Техас Джуд Кокрен одним пострілом вбила алігатора через бажання помститися за зниклого кілька років тому поні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #США#будинок#Техас