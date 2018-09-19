Мстива бабуся з Техасу вистежила та вбила алігатора через зниклого поні
Літня мешканка американського штату Техас Джуд Кокрен одним пострілом вбила алігатора через бажання помститися за зниклого кілька років тому поні.
Американка, обрана в травні мером міста Лівінгстон, пристрелила рептилію довжиною 3,6 метра і вагою 263 кілограма одним пострілом, пише USA Today.
М'ясо тварини Кокрен збирається з'їсти, з його шкіри зробити черевики, а велику голову повісити у своєму кабінеті на роботі.
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Жінка, яка нещодавно стала прабабусею, розповіла, що зазвичай не полює, але з цією рептилією давно не склалися стосунки. Три роки тому з її ранчо зник поні, його рештки так і не знайшли. Кокрен переконана, що його з'їв дуже великий алігатор.
З тих пір вона уважно стежила за всіма алігаторами, які з'являються на території ранчо, але жоден із них не здавався їй досить великим. Тільки в понеділок, 17 вересня, вона помітила рептилію потрібного розміру. Кокрен зізнається, що їй дуже пощастило, що він з'явився саме під час короткого сезону полювання на алігаторів, який триває всього 20 днів у вересні.
На території ранчо розмістили пастку на алігатора, і той до неї потрапив. Кокрен приїхала на місце і застрелила рептилію з першого разу. Тіло алігатора відразу ж відвезли до таксидерміста.
За словами Кокрен, у тому ж озері дев'ять років тому її п'ятирічний онук застрелив іншу рептилію.
Раніше УНІАН повідомляв, що в американському штаті Флорида в розпліднику з рептиліями Animal Crossings пожежа забрала життя 43 алігаторів, а унікальний і знаменитий мешканець розплідника - білий алігатор - зник.