Мстива бабуся з Техасу вистежила та вбила алігатора через зниклого поні

За словами мешканки Техасу, у тому ж озері дев'ять років тому її п'ятирічний онук застрелив іншу рептилію.

Літня мешканка американського штату Техас Джуд Кокрен одним пострілом вбила алігатора через бажання помститися за зниклого кілька років тому поні.

Американка, обрана в травні мером міста Лівінгстон, пристрелила рептилію довжиною 3,6 метра і вагою 263 кілограма одним пострілом, пише USA Today.

М'ясо тварини Кокрен збирається з'їсти, з його шкіри зробити черевики, а велику голову повісити у своєму кабінеті на роботі.

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Жінка, яка нещодавно стала прабабусею, розповіла, що зазвичай не полює, але з цією рептилією давно не склалися стосунки. Три роки тому з її ранчо зник поні, його рештки так і не знайшли. Кокрен переконана, що його з'їв дуже великий алігатор.

З тих пір вона уважно стежила за всіма алігаторами, які з'являються на території ранчо, але жоден із них не здавався їй досить великим. Тільки в понеділок, 17 вересня, вона помітила рептилію потрібного розміру. Кокрен зізнається, що їй дуже пощастило, що він з'явився саме під час короткого сезону полювання на алігаторів, який триває всього 20 днів у вересні.

На території ранчо розмістили пастку на алігатора, і той до неї потрапив. Кокрен приїхала на місце і застрелила рептилію з першого разу. Тіло алігатора відразу ж відвезли до таксидерміста.

За словами Кокрен, у тому ж озері дев'ять років тому її п'ятирічний онук застрелив іншу рептилію.

Раніше УНІАН повідомляв, що в американському штаті Флорида в розпліднику з рептиліями Animal Crossings пожежа забрала життя 43 алігаторів, а унікальний і знаменитий мешканець розплідника - білий алігатор - зник.