У данському зоопарку відвідувач заліз у вольєр до слонів (відео)

У данському зоопарку чоловік заліз у вольєр до слонів, але розумні тварини вчинили як справжні сек'юріті.

В одному з найбільших зоопарків Європи відвідувач пробрався у вольєр до слонів. Він намагався лякати їх, розмахуючи руками.

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Слони тут же кинулися до людини, і очевидці вже вирішили, що він загине, але тварини виявилися розумнішими, передає medialeaks. У вольєрі живуть два слона і слоненя. Побачивши незнайомця, тварини тут же почали захищати і заспокоювати потомство. Вони гладили слоненя і ховали його за собою, а потім кинулися до чоловіка.

Відвідувачі вже вирішили, що зараз станеться вбивство. Але слони виявилися більш вихованими, ніж непроханий гість. Чоловік, схоже, і сам зрозумів, що зробив дурницю. Тому йому довелося підкоритися законній вимозі тварин і покинути територію.

Незнайомець навіть підняв руки, немов перед поліцією, і слони спокійно, але впевнено, супроводили порушника до виходу. Точніше, назад до паркану.

Данський зоопарк в Копенгагені є одним з найстаріших і найбільших звіринців у Європі, який в рік відвідують більше мільйона осіб. У 2008 році там був відкритий «Будинок слонів», який вважається одним з кращих в світі.