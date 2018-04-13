У зоопарку знайшли горилу-йога (відео)
09:48, 13 квітня 2018Курйози
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Горила із зоопарку в штаті Флорида займається йогою разом з тренером.
Горила із зоопарку в штаті Флорида займається йогою разом з тренером
Горила із зоопарку американського штату Флорида навчилася копіювати рухи своєї тренерки з йоги.
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На відео, яке оприлюднили працівники звіринця, видно, як тварина повторює за жінкою вправи з йоги. І навіть наважується стати догори дриґом.
У зоопарку кажуть, що спільні вправи допомагають встановити з тваринами дружні стосунки.
Як повідомляв УНІАН, у зоопарку в Бердянську шимпанзе фарбувала губи рожевою помадою. Соня з'явилася у звіринці однією з перших, їй 12 років.
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