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Крики "переляканих" сосисок розсмішили мережу (відео)

14:33, 26 вересня 2018
Курйози
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Відео опублікував користувач YouTube під ніком ok. Ролик вже набрав майже 650 тисяч переглядів.

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Дивний феномен налякав користувачів соцмережі. Дехто написав у коментарях, що їх буквально заворожив "стогін" ковбасних виробів. Сосиски починають "кричати" в той момент, коли автор ролика трясе пательню

Дехто навіть почав гадати, через що сосиски видавали такі звуки, але відповіді поки не знайдено.

Раніше в мережі з'явилося кумедне відео, як рисі нестямно кричать один на одного "людськими" голосами.

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Теги: #відео