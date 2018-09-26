Крики "переляканих" сосисок розсмішили мережу (відео)

Відеоролик з м'ясними продуктами, які під час приготування звучать, ніби крики людей, став популярним в мережі.

У мережі з'явилося відео із сосисками, які під час приготування на пательні видають звуки, схожі на людські крики.

Відео опублікував користувач YouTube під ніком ok. Ролик вже набрав майже 650 тисяч переглядів.

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Дивний феномен налякав користувачів соцмережі. Дехто написав у коментарях, що їх буквально заворожив "стогін" ковбасних виробів. Сосиски починають "кричати" в той момент, коли автор ролика трясе пательню

Дехто навіть почав гадати, через що сосиски видавали такі звуки, але відповіді поки не знайдено.

Раніше в мережі з'явилося кумедне відео, як рисі нестямно кричать один на одного "людськими" голосами.