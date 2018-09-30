Чхаючий олень-альбінос потрапив в об'єктив студента-фотографа

19-річному студенту вдалося зробити рідкісний знімок чхаючого білого оленя.

Обан ван Ши вирішив покататися на мотоциклі по заповіднику Брадгейт-парк в Лестерширі. Він взяв з собою стару цифрову камеру і кілька старих об'єктивів.

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За його словами, він помітив білого оленя у той момент, коли той відійшов від стада, передає Бі-бі-сі. "Мені вдалося підійти до стада на відстань 10 метрів, а в той момент, коли я робив знімок, білий олень чхнув, - розповідає Обан. - Я зрозумів це тільки через кілька годин, коли став вдома розглядати і редагувати зроблені в той день фотографії".

Опублікувавши фото в соціальній мережі Reddit, Обан виявив на власний подив, що знімок набрав за пару годин безліч голосів в категорії "рідкісні моменти".

При цьому користувачі мережі жартували і посилалися на головного персонажа популярного на Netflix мультфільму BoJack Horseman - розмовляючого коня, який скаржиться на те, що в новинах вічно показують його фотографію, зроблену в момент чхання.

Але фотографи-професіонали вказують, що сама по собі фотографія самотнього оленя-альбіноса являєсобою самостійну цінність.