Товстий кіт перетворився на атлета й підкорив мережу (фото)

Фото кота завоювало безліч позитивних реакцій і коментарів.

Користувач мережі поділився успіхами свого кота, який значно схуд.

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Він опублікував на порталі Reddit фотографію тварини "до" і "після". Знімок швидко вибився у топ ресурсу.

"Хороша втрата ваги", "Ваш ветеринар, напевно, дуже пишається!", "Схоже, він працював на фейсконтролі в нічному клубі", "Має чудовий вигляд", "А ти б зміг?", - пишуть у коментарях.

Раніше кіт польського історика і публіциста Єжи Таргальского увірвався в політичне інтерв'ю і став героєм мережі.