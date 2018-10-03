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Товстий кіт перетворився на атлета й підкорив мережу (фото)

15:22, 03 жовтня 2018
Курйози
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Кіт підкорив користувачів мережі / фото reddit.com

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Він опублікував на порталі Reddit фотографію тварини "до" і "після". Знімок швидко вибився у топ ресурсу.

"Хороша втрата ваги", "Ваш ветеринар, напевно, дуже пишається!", "Схоже, він працював на фейсконтролі в нічному клубі", "Має чудовий вигляд", "А ти б зміг?", - пишуть у коментарях.

Раніше кіт польського історика і публіциста Єжи Таргальского увірвався в політичне інтерв'ю і став героєм мережі.

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Теги: #курйози#фото#кіт