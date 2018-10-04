Путіна висміяли у мережі через його зріст (фото)
10:02, 04 жовтня 2018Курйози
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Путін знову став приводом для насміхань у соцмережах.
Зріст Путіна знову став приводом для глузувань / фото twitter.com/dimsmirnov175
Російського президента Володимира Путіна знову висміяли в мережі через його низький зріст.
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Цього разу приводом для жартів стали фото з його зустрічі з федеральним канцлером Австрії Себастьяном Курцем. Знімки в Twitter опублікував прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.
Путін на фото показує Курцу Ермітаж. "По-моєму, не того Курцем назвали, судячи з фото. Курц - "короткий" з німецької. У вас курц праворуч!", - написав у коментарі користувач Otto_von_Tweet.
Раніше президента Росії Володимира Путіна знову підловили на махінаціях зі зростом. Цього разу - на спільному фото з головою Казахстану Нарсултаном Назарбаєвим.
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