Голий чоловік влаштував екстремальне шоу: стрибнув в акваріум з акулами (відео 18+)

Акули проігнорували сміливця.

У центрі канадського Торонто чоловік роздягнувся догола і пірнув в акваріум, а потім почав плескатися біля акул.

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Відео екстремальної "розваги" виклали в мережу очевидці "шоу". Чоловік не реагував на зауваження охорони.

До прибуття поліції голий плавець встиг утекти. Варто зазначити, що акули проігнорували сміливця.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Німеччині голий велосипедист попався на радар швидкості. На чоловікові було лише взуття, але на дорозі він перевищив максимально дозволену швидкість руху. Поліція поки не змогла ідентифікувати порушника, щоб виписати йому штраф.