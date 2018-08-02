В Німеччині голий велосипедист піймався на радар швидкості

На чоловікові було лише взуття, але на дорозі він перевищив максимально дозволену швидкість руху. Поліція поки не змогла ідентифікувати порушника, щоб виписати йому штраф.

У четвер, 2 серпня, поліція міста Кіль, що на півночі Німеччини, продовжує пошуки велосипедиста, з якого необхідно стягнути штраф за порушення правил дорожнього руху.

Ще 21 липня поліція Кіля заявила, що зіштовхнулась з найбільш дивовижним порушенням дорожнього руху: гола людина їхала на велосипеді зі швидкістю 47 кілометрів на годину у зоні з обмеженням 30 кілометрів на годину, повідомляє DW.

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Встановлено, що це був чоловік, на якому було лише взуття. Його відзнято камерою фіксації швидкості. Чоловік рухався у напрямку до центру міста Кіль ввечері 21 липня. Чоловіка поки що не ідентифікували.

Інцидент трапився у той час, коли Німеччина потерпає від аномальної спеки.