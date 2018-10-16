У Києві викрали Lexus, який вже викрадали рік тому

Злодії за лічені хвилини відключили систему сигналізації та "обнулили" дані бортового комп'ютера.

У Києві викрали автомобіль Lexus, який вже намагалися вкрасти у минулому році.

Про це повідомляє «Страна», посилаючись на власні джерела у МВС.

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Відзначається, що потерпіла киянка припаркувала свій білий Lexus на вулиці Шота Руставелі і пішла. Злодії за лічені хвилини відключили систему сигналізації та "обнулили" дані бортового комп'ютера.

Прибулим на місце НП поліцейським власниця машини розповіла, що її автомобіль вже намагалися вкрасти в 2017 році. Тоді Lexus "увели" та перебили номери кузова, проте машину знайшли. За другим епізодом поліція завела справу за ст. 289 КК України - викрадення.

Раніше повідомлялося, що в центрі столиці викрали автомобіль посольства Киргизстану в Україні. За інформацією поліції, невідомі викрали у консула Киргизстану новий позашляховик, який він припаркував біля свого будинку в елітному районі в центрі Києва.