У центрі Києва викрали позашляховик посольства Киргизстану

Зловмисників не збентежили навіть спеціальні «червоні» номери автомобіля, з якими автовикрадачі зазвичай воліють не зв'язуватися.

У центрі столиці викрали автомобіль посольства Киргизстану в Україні.

Про це повідомляє киргизьке агентство Kabar, посилаючись на прес-службу МЗС Киргизстану.

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«За інформацією Посольства Киргизької Республіки в Україні, в ніч з 9 жовтня 2018 року на 10 жовтня 2018 року було викрадено автомашину Посольства КР в Україні марки «Тойота Хайландер» з дипломатичними номерними знаками. На місце події прибула слідча оперативна група Печерського управління поліції МВС України. Розпочато розслідування, порушено кримінальну справу за ст. 289 КК України – «Викрадення автомобіля», - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, невідомі викрали у консула Киргизстану новий позашляховик, який він припаркував напередодні ввечері біля свого будинку в елітному районі в центрі Києва.

Зловмисників не збентежили навіть спеціальні «червоні» номери автомобіля, з якими автовикрадачі зазвичай воліють не зв'язуватися через високий ризик бути спійманим поліцією.

За фактом інциденту порушено кримінальну справу, правоохоронці вивчають записи з камер відеоспостереження на заправних станціях, куди могли заїжджати злочинці на викраденому авто консула Киргизстану.

Посольство КР в Києві направило до МЗС України ноту з проханням надати максимальне сприяння у розшуку автомобіля.

Раніше журналісти докладно розповіли, хто і як викрадає елітні авто в Україні.