Зачіска дорожча: Трамп не поділився з дружиною парасолькою (відео)

Трампа розкритикували за промоклу Меланію.

Відео: Twitter ABC

У мережі розкритикували президента США Дональда Трампа за негалантну поведінку.

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На відео потрапив момент, як Трамп йде під дощем, прикриваючись парасолькою, а його дружина Меланія - поруч з непокритою головою.

Президент США так хотів похвалитися журналістам, яке гарне інтерв'ю дала днями його дружина, що він забув, що вона без парасольки. У мережі жартують, що Трамп боїться зіпсувати свою зачіску.

Раніше в мережі звернули увагу на вираз обличчя дружини президента США Дональда Трампа Меланії після рукостискання з главою РФ Володимиром Путіним у Гельсінкі.