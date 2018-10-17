Зачіска дорожча: Трамп не поділився з дружиною парасолькою (відео)
10:36, 17 жовтня 2018Курйози
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Трампа розкритикували за промоклу Меланію.
Відео: Twitter ABC
У мережі розкритикували президента США Дональда Трампа за негалантну поведінку.
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На відео потрапив момент, як Трамп йде під дощем, прикриваючись парасолькою, а його дружина Меланія - поруч з непокритою головою.
Президент США так хотів похвалитися журналістам, яке гарне інтерв'ю дала днями його дружина, що він забув, що вона без парасольки. У мережі жартують, що Трамп боїться зіпсувати свою зачіску.
Раніше в мережі звернули увагу на вираз обличчя дружини президента США Дональда Трампа Меланії після рукостискання з главою РФ Володимиром Путіним у Гельсінкі.
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