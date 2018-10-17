Канадець повернувся додому після свого похорону

Помилка розкрилася тільки через кілька місяців, коли родич, якого вважали померлим, повернувся додому.

Канадська сім'я випадково поховала відомого піаніста замість свого родича. Помилка розкрилася тільки через кілька місяців, коли родич, якого вважали померлим, повернувся додому.

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У поліції вважають, що поховане тіло насправді належало відомому в Торонто піаністу Скотту Кашні, який зник ще в серпні, передає Бі-бі-сі. Друзі і сім'я Кашні кажуть, що музикант посміявся б над цією помилкою, і не мають претензій до людей, які його поховали.

Похованого ексгумують для повної ідентифікації.

Подруга Скотта Кашні Андреа Рід розповіла, що минулого тижня їй подзвонили з поліції і сказали, що ймовірно знайшли зниклого музиканта. Мова йшла про чоловіка, який помер в одній з лікарень Торонто ще в серпні. Він втратив свідомість на вулиці і був госпіталізований.

Незабаром після госпіталізації чоловік помер. Лікарня зв'язалася з родиною, що шукала зниклого родича. Приїхавши в морг, вони впізнали тіло і незабаром поховали його.

Однак через місяць родич, якого вважали померлим і похованим, повернувся додому

Поліцейські зв'язалися з Андреа Рід, яка продовжувала пошуки Кашні, і повідомили, що долю зниклого музиканта вдалося прояснити.

"Це було великим полегшенням. Я відчувала, що його вже немає в живих і дуже боялася, що з ним могло статися щось страшне. Коли я дізналася, що його відразу госпіталізували після нападу і піклувалися про нього весь цей час, мені стало набагато легше", -зізналася Рід в бесіді з журналістами.

Кашні був відомим в Торонто музикантом. Він грав на фортепіано в блюзових і рок-групах і виступав разом Дуейном Оллменом і групою Aerosmith.

Андреа Рід зблизилася з Кашні на ґрунті музики. Він вчив її грати на піаніно, а через деякий час Рід фактично стала його менеджером - вона допомагала йому знаходити концертні майданчики і займалася розкладом музиканта.

Кашні жив у Торонто, в окремій квартирі для престарілих. У серпні він пішов з дому і не повернувся, переставши відповідати на дзвінки.

У музиканта не було дітей, але у нього були дві сестри і племінники. "Це дуже дивна ситуація, - каже племінниця музиканта Ліз Хейл. - Ми б хотіли поговорити з тією, іншою сім'єю"

Близькі музиканта не мають претензій до сім'ї, яка поховала його.

Тіло Скотта Кашні поки офіційно не опізнано, але Андреа Рід впевнена, що це він. Вона бачила частину речей, які були у похованого чоловіка, і впізнала ключі від квартири музиканта.

Рід вважає, що самому Кашні ця історія здалася б смішною. "Він був людиною з чудовим почуттям гумору... Якщо б він прочитав про цю історію в газеті, то напевно посміявся б", - каже вона.