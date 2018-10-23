Пакетик із жуйкою спровокував бійку між любителями класичної музики

Конфлікт між глядачами почався, коли Лейпцизький оркестр Гевандхауза виконував П'яту симфонію Малера.

У шведському місті Мальме побилися поціновувачі класичної музики.

Як пише The Washington Post з посиланням на газету Sydsvenskan, конфлікт між глядачами почався, коли Лейпцизький оркестр Гевандхауза виконував П'яту симфонію Малера.

Одна з слухачок на балконі дістала пакетик із жувальною гумкою і почала з гучним шурхотом його розгортати.

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Молодий чоловік, що сидів поруч, кидав у її сторону обурені погляди, але не досяг очікуваного результату. Коли його терпець урвався, він відібрав пакетик і кинув його на підлогу.

Як розповіли ЗМІ очевидці, жінка стоїчно дочекалася завершення концерту і після того, як вщухли оплески, повернулася до кривдника, щось сказала йому, а потім вдарила по обличчю так, що з нього злетіли окуляри.

Згодом супутник дівчини схопив хлопця за сорочку і почав бити його. Бійка тривала, поки не втрутилися інші глядачі.

Раніше УНІАН повідомляв, що на одній із станцій "легкого" метро в Сінгапурі сталася бійка між двома чоловіками за вільний пісуар в громадському туалеті.