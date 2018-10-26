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У Словаччині арештували жінку, яка 16 років гучно вмикала одну й ту саму оперу (відео)

12:10, 26 жовтня 2018
Курйози
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Через дії жінки навіть впали ціни на житло у кварталі \ Фото www.depo.ua

Програвати оперу Верді "Травіата" мешканка невеликого містечка почала у відповідь на гучне гавкання сусідського собаки.  Утім, коли пес помер, музика не стихла. Сусіди кажуть - жінка вмикала її щодня, з 6 до 10 ранку. Через горе-сусідку навіть впали ціни на житло у кварталі. 

Знайти вихід мешканці намагалися довгі роки, аж поки мер містечка не заборонив їй вмикати музику. Тепер жінці загрожує до трьох років ув'язнення.

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Теги: #жінка#Словаччина