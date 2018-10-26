У Словаччині арештували жінку, яка 16 років гучно вмикала одну й ту саму оперу (відео)

Поліція Словаччини взяла під варту жінку, яка 16 років поспіль вмикала гучно музику з самого ранку.

Програвати оперу Верді "Травіата" мешканка невеликого містечка почала у відповідь на гучне гавкання сусідського собаки. Утім, коли пес помер, музика не стихла. Сусіди кажуть - жінка вмикала її щодня, з 6 до 10 ранку. Через горе-сусідку навіть впали ціни на житло у кварталі.

Знайти вихід мешканці намагалися довгі роки, аж поки мер містечка не заборонив їй вмикати музику. Тепер жінці загрожує до трьох років ув'язнення.