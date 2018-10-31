У київському ресторані офіціант запустив тортом в обличчя відвідувачці (відео)
У мене для вас вкусняха господа 😂 Сьогодні заїхав на обід 🥗 в @gurammaitaliana і натрапив на двох провінційних БИЧЕК🤟🏻 які виносили всім мозок і всіляко залучали до своїх «великосветским персонам» увага 😂 Миттєва карма 👊🏻 або як дови.......сь два Бички. Я встиг зняти. Сміх і гріх , але я на боці офіціантів 👍🏻 а що думаєте ви ? #бички #пацанывообщеребята
У київському ресторані офіціант запустив тором в обличчя однієї з відвідувачок.
Відео інциденту на своїй сторінці в Instagram опублікував хореограф-постановник Річард Горн.
Через що почався конфлікт, незрозуміло, але, за словами Горна, дві відвідувачки вели себе зухвало, пише "В городе Киев".
Читайте такожЛюбитель смачно поїсти й втекти попався поліції: майже два роки "розводив" жінок на побаченнях
На відео видно, як дві жінки кричать на двох офіціантів, один з них не витримав і запустив тортом в обличчя відвідувачці. Другий офіціант взяв блюдо зі столу і перекинув його на її подругу. Після цього співробітники закладу пішли, а відвідувачки почали вимагати адміністратора.
Чим закінчився інцидент поки неясно.
Зазначимо, що багатьом користувачам мережі дане відео здалося постановочним. Вони вирішили, що це всього лише оригінальний піар-хід ресторану.
Як повідомляв УНІАН, у Києві суд відправив за ґрати іноземця, який зарізав військового в ресторані.