У київському ресторані офіціант запустив тортом в обличчя відвідувачці (відео)

На відео видно, як дві жінки кричать на двох офіціантів, один з них не витримав і запустив тортом в обличчя відвідувачці.

У київському ресторані офіціант запустив тором в обличчя однієї з відвідувачок.

Відео інциденту на своїй сторінці в Instagram опублікував хореограф-постановник Річард Горн.

Через що почався конфлікт, незрозуміло, але, за словами Горна, дві відвідувачки вели себе зухвало, пише "В городе Киев".

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На відео видно, як дві жінки кричать на двох офіціантів, один з них не витримав і запустив тортом в обличчя відвідувачці. Другий офіціант взяв блюдо зі столу і перекинув його на її подругу. Після цього співробітники закладу пішли, а відвідувачки почали вимагати адміністратора.

Чим закінчився інцидент поки неясно.

Зазначимо, що багатьом користувачам мережі дане відео здалося постановочним. Вони вирішили, що це всього лише оригінальний піар-хід ресторану.

Як повідомляв УНІАН, у Києві суд відправив за ґрати іноземця, який зарізав військового в ресторані.