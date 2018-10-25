У Києві суд відправив за ґрати іноземця, який зарізав військового в ресторані

Після вбивства зловмисник втік з місця події, однак через декілька днів його затримали.

Дніпровський районний суд міста Києва оголосив обвинувальний вирок 31-річному громадянину Азербайджану, який в ніч на 1 лютого 2018 року вбив військовослужбовця в одному зі столичних ресторанів.

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Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, іноземця визнано винним у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 296 КК України та засуджено до 11 років позбавлення волі.

"Під час конфлікту у розважальному закладі між двома групами відпочиваючих, один із чоловіків вихопив ніж і завдав 21-річному військовослужбовцю, який перебував там у позаслужбовий час, смертельне поранення в шию", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після вбивства зловмисник втік з місця події, але після оперативно-розшукових заходів 3 лютого правоохоронці затримали його у Запоріжжі.