Незадоволений рудий кіт став новим мемом (фото)
08:48, 06 листопада 2018Курйози
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Настільки суворий вираз мордочки у кота утворився під час лікування, оскільки лікарі відновлювали йому щелепу.
Кіт став новою інтернет-зіркою / фото twitter.com/CGTNOfficial
Кіт Саул був доставлений до лікарні в Лондоні після того, як потрапив під машину. Після операції тварина нібито постійно має "незадоволений" вигляд.
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Лікарі провели операцію з відновлення щелепи коту, "тому не дивно, що він трохи сердитий", розповіла Metro співробітниця розплідника.
За свій "незадоволений" вид Саул заробив собі прізвисько "Сердитий кіт". Зовсім скоро тварина перейде в новий притулок, щоб знайти новий дім.
Незважаючи на постійний похмурий погляд, Саул насправді дуже милий і доброзичливий кіт.
Кіт став новою інтернет-зіркою / фото twitter.com/CGTNOfficial
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