Незадоволений рудий кіт став новим мемом (фото)

Настільки суворий вираз мордочки у кота утворився під час лікування, оскільки лікарі відновлювали йому щелепу.

Кіт Саул був доставлений до лікарні в Лондоні після того, як потрапив під машину. Після операції тварина нібито постійно має "незадоволений" вигляд.

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Лікарі провели операцію з відновлення щелепи коту, "тому не дивно, що він трохи сердитий", розповіла Metro співробітниця розплідника.

За свій "незадоволений" вид Саул заробив собі прізвисько "Сердитий кіт". Зовсім скоро тварина перейде в новий притулок, щоб знайти новий дім.

Незважаючи на постійний похмурий погляд, Саул насправді дуже милий і доброзичливий кіт.

Раніше користувач мережі поділився успіхами свого кота, який значно схуд.