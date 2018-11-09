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"Хто не скаче": у мережі висміяли ролик "ЛНР" до "виборів" (відео)

09:56, 09 листопада 2018
Курйози
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Відео в своєму Telegram-каналі опублікувала "Лента дна". "Герої" ролика танцюють і закликають виборців взяти паспорт, прийти на виборчу дільницю 11 листопада і зробити свій вибір.

"Правила голосування на виборах 11 листопада. Прийди на виборчу дільницю. Візьми паспорт. Отримай два бюлетені. Зроби вибір. #SkibІди на вибори", - написано в ролику.

У мережі з'явилося безліч коментарів про агітаційний ролик: "Пізно вже скакати", "Днище", "Так прорекламувати можна було б привокзальний туалет, а не "вибори", "Чому роблять вони, а соромно мені?", "Схоже на те, що хто не скаче - той москаль".

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей призначені так звані «позачергові вибори голів «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

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Теги: #Донбас#ЛНР