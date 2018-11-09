У Лондоні розмістили сатиричні плакати про роль Путіна у Brexit (фото)

На плакатах зображена фотографія Путіна, який підморгує і тримає російський прапор.

У Лондоні з'явилися білборди із зображенням президента Росії Володимира Путіна з закликом "відзначити червоно-біло-блакитний Брекзіт"

Про це повідомляє Reuters.

Рекламні щити викупила група активістів "Гордий ведмідь". На обох з них однакові фотографії Путіна, який моргає, на блакитному тлі з написом, на якому у слові Brexit англійська літера "R" замінена на російську "Я".

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На іншому плакаті представлений ще один противник Брекзіт, колишній міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон з російським прапором і підписом із зміненою літерою: "Спасибі, ВОЯІЅ".

Reuters вдалося зв'язатися з представниками Proud Bear, які у відповідь надіслали заяву російською мовою, в якій йдеться, що "група стурбована станом російської демократії та виступає проти авторитарних тенденцій Москви". Однак хто саме стоїть за цією акцією представник Proud Bear повідомити відмовився.

У заяві людей, які розмістили постери, йдеться, що вони є групою офіцерів ГРУ, які хочуть, щоб їх справжня роль в голосуванні за Brexit була визнана.

"Група сподівається протистояти недавньому необґрунтованому негативному розголосу щодо ГРУ, розміщуючи рекламні оголошення, в яких підкреслюється їх участь у неминучому звільнення Великобританії від ЄС", - йдеться в заяві групи, яка називає себе "Гордий ведмідь".

#PROUDBEAR officers from POSTER SPETSNAZ division deployed ACROSS London to start celebration of #Brexit COLLABORATION. People of UNITED BRITAIN, many more for you to find! 🕵️♂️ pic.twitter.com/yqpz687QIx — Proud Bear (@Pr0ud_Bear) November 8, 2018

Зазначається, що Великобританія заявила про відсутність доказів того, що Росія втручалася у голосування за Brexit в 2016 році, і Москва неодноразово заперечувала навіть спроби, однак противники кампанії неодноразово ставили під питання роль Кремля у референдумі.