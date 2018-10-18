Тролі Росії підбурювали британців голосувати за Brexit

Дані, які оприлюднив Twitter цього тижня, це доводять.

Велика мережа російських тролів у Twitter проводила «скоординовану» кампанію для поширення повідомлень на підтримку рішення виходу з Євросоюзу під час відповідного референдуму у Великій Британії.

На це вказують нові дані соціальної мережі, пише The Times. При цьому, видання нагадує, що нещодавно Twitter опублікував повідомлення з тисяч сторінок, пов’язаних з Росією і Іраном за останні 10 років. Ці дані дозволяють оцінити те, як соціальну мережу намагалися використати для втручання у справи інших країн і просування стратегічних інтересів Москви.

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Аналітики Atlantic Council виявили, що в день голосування щодо Brexit фраза #ReasonsToLeaveEU (англ. – причини покинути ЄС) була опублікована в Twitter 1102 рази. Головний аналітик центру Бен Німмо сказав The Times, що це схоже на «скоординовані заходи з метою зробити цей хештег трендом».

Він також додав, що в рамках кампанії дезінформації після терактів у Британії поширювалися ісламофобські повідомлення. При цьому, вони основному використовувалися для поляризації суспільства в США.

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«Всього в сумі вони опублікували близько 4 тисяч повідомлень про Brexit. Але більша частина повідомлень з’явилася після референдуму», - пояснив Німмо.

Він додав, що кампанія проти Британії була не настільки послідовною, як у випадку з виборами США. Адже там російські тролі атакували демократів і Гілларі Клінтон впродовж двох з половиною років.