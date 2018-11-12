На "виборах" у "ДНР" "голосували" за Путіна, Чака Норріса й вбитого Захарченка (фото)

У "ДНР" минули "вибори", на яких очікувано перемагає Пушилін.

Мешканці окупованої території Донецької області на псевдовиборах 11 листопада по-своєму висловили протест проти призначеного Москвою ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

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Фотографії, зроблені місцевими жителями в день "виборів", 11 листопада, публікує "ОстроВ".

Так, "голос" отримав і вбитий в кінці літа в окупованому Донецьку екс-ватажок "ДНР" Олександр Захарченко. "Голосували" в ОРДО й за екс-"народного губернатора" Павла Губарєва, і навіть Чака Норріса.

Як повідомляли ЗМІ, 11 листопада бойовики в захопленому гібридними військами РФ Донецьку проводили ярмарки та розіграші для забезпечення високої явки на псевдовиборах ватажка "ДНР".