Місцеві жителі розповіли, як минули вибори в "ДНР" (фоторепортаж)

Деякі місцеві мешканці визнають, що від них вже нічого не залежало" на фейкових виборах ватажка бойовиків терористичної організації "ДНР".

11 листопада бойовики в захопленому гібридними військами РФ Донецьку проводили ярмарки та розіграші для забезпечення високої явки на псевдовиборах ватажка "ДНР".

"Від самого ранку організували ярмарки та розіграші, все знімали російські канали для того, щоб показати "потрібну картинку" і явку", - зазначив співрозмовник LIGA.net на правах анонімності.

За його словами, ціни на ярмарку були нижче на 20%, ніж у магазинах.

Інше джерело LIGA.net сказало, що так званих бюджетників і студентів зобов'язали прийти на вибори.

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"Деяких навіть під розписку. Кремль поставив на Пушиліна (ватажок бойовиків, - ред.), це ясно. Від нас вже нічого не залежить", - додав він.

Донеччанин уточнив, що після того, як "зачистили" колишнього ватажка бойовиків терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка, на окуповану територію стало складніше в'їхати. "Машини перевіряють довше, забирають мобільні телефони, дивляться соцмережі, листування", - зазначив він.

За інформацією LIGA.net, у деяких школах з приходом Пушиліна прибрали уроки української мови. "Раніше була одна година української мови та літератури і того не стало. Йде нав'язування "русского мира", - сказав донеччанин Леонід, ім'я якого змінено в цілях безпеки.

Як повідомляли ЗМІ, 11 листопада бойовики зігнали так званих бюджетників на псевдовибори ватажка бойовиків терористичної організації "ЛНР", щоб показати високу явку.