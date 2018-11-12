У Душанбе на фестивалі плову люди побилися через їжу (відео)

Мерія міста Душанбе висловила жаль з приводу "ганебної поведінки" жителів міста.

Фестиваль плову "Оші палав", який 10 листопада проходив у парку імені Фірдоусі в Душанбе (Таджикистан), обернувся бійкою через їжу.

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Після того, як чиновники і організатори свята виголосили промови на честь найбільшого в історії міста плову, а високопоставлені гості залишили фестиваль, організатори зняли міліцейські кордони навколо казана, де було близько тонни плову. Голодна юрба негайно накинулася на казан і почала їсти плов прямо руками, пише Настоящее время.

Мерія міста Душанбе висловила жаль з приводу "ганебної поведінки" жителів міста, а один з чиновників столичного хукумата повідомив, що "деякі учасники цього жалюгідного видовища вже покарані". Але скільки саме людей були притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення громадського порядку під час фестивалю - в ОМВД по душанбинському району Фірдоусі не повідомили.

Плов для фестивалю "Оші палав" приготували семеро відомих кухарів Душанбе. Для нього були використані 250 кг рису, 200 кг м'яса, 35 кг моркви, 90 літрів масла, 1 кг зіри і 5 кг родзинок. "Загальна вага плову перевищує одну тонну", - розповів кухар Содірджон Мухаммаджонов.

Крім величезного "плову Душанбе", у парку плов готували ще в 400 казанах, але поряд з ними штовханини і бійок за їжу не спостерігалося.

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