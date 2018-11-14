Гравці Battlefield 1 припинили вогонь через річницю кінця Першої світової війни

Однак, не всі шанувальники комп’ютерної гри підтримали флешмоб.

Сюжет гри Battlefield 1 присвячений Першій світовій війні. 11 листопада об 11:00 за австралійським часом учасники онлайн-сесії гри припинили вогонь, щоб відзначити День перемир’я, з якого почалося завершення першого в історії людства глобального конфлікту.

Про це пише Business Insider, додаючи, що флешмоб шанувальників комп’ютерної гри відбувся тоді ж, коли у світі відзначають кінець Першої світової. Гравець, який допоміг організувати перемир’я, опублікував невелике відео моменту в соціальній мережі Reddit. Однак, з нього важко сказати, чи справді всі припинили стріляти. Складається враження, що певні гравці або не чули про перемир’я в грі, або ігнорували його. Один з гравців на літаку навіть атакував групу інших, які дотримувалися режиму припинення вогню.

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Однак, відео все ж доводить, що перемир’я в Battlefield 1 було. Тому що деякі гравці були оточені ворогами і їх не застрелили. В будь-який інший день і момент їх би точно вбили б за лічені секунди.

«На початку гри я і кілька інших гравців почали говорити про організацію перемир’я. Ми повідомили про це в загальний час, після чого багато людей приєдналися до нас, вирішивши, що перемир’я потрібно організувати на локації пляжу. Гравці почали сходитися на це місце і через кілька хвилин картинка була вражаюча», - написав організатор флешмобу.