Розкол світу на два табори і 18 мільйонів жертв: рівно століття тому завершилася Перша світова війна (відео)

11 листопада минає рівно 100 років з дня закінчення Першої світової війни. Вона охопила всі континенти на планеті, окрім Антарктиди.

Після цієї війни перестали існувати чотири потужні імперії, а політична карта світу перекроїлася.

Перша світова стала детонатором ряду найбільших революцій у світі, зокрема в Росії і Німеччині. Розпочалося все 28 червня 1914 року у Сараєво.

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Напередодні війни загострилися відносини між Англією та Німеччиною. Їх суперництво перетворювалося в запеклу боротьбу за панування в світі.

Приводом до війни послужило вбивство австрійського ерцгерцога і його дружини.

Країни-учасниці Першої світової війни тоді розділилися на два табори. Четверний союз: сюди входили Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія і Туреччина (Османська імперія). Антанта: Росія, Франція, Англія і союзні країни (Італія, Румунія і багато інших).

Перша світова війна стала справжнім полігоном для випробування нових зразків зброї. Саме у ті часи Німеччина почала масово застосовувати новий вид зброї - отруйні гази. Також під час Першої світової вперше були використані танки - у битві при Флер-Курселет.

Війна тривала 1568 днів, у ній брали участь більше 70 мільйонів солдатів з 30 країн. Вона забрала життя більше 18 мільйонів людей, ще десятки мільйонів було покалічено.

Однак через два десятки років людство почало ще одну світову війну - ще більш криваву.