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У США п'яний єнот налякав місцевих жителів і загримів у поліцію

15:00, 15 листопада 2018
Курйози
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Сусіди допомогли поліцейським зловити звіра / WSAZ

Про це повідомляє WSAZ.

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Поліцейські вирушили на пошуки єнота після звернень схвильованих місцевих жителів, які звернули увагу на його дивну поведінку і побоювалися, що вона викликана сказом. Виявилося, що єнот наївся забродивших яблук і страждає від сп'яніння.

Сусіди допомогли поліцейським зловити звіра, якому дали кличку Даллас. Пізніше їх відвезли в ліс і відпустили.

Як повідомляв УНІАН, у мережі стежать за "війною" пухнастиків, яких не пускають в музей.

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Теги: #США#єнот