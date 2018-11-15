У США п'яний єнот налякав місцевих жителів і загримів у поліцію

Виявилося, що єнот наївся яблук, що забродили, і страждає від сп'яніння.

В американському місті Мілтон поліція затримала п'яного єнота.

Про це повідомляє WSAZ.

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Поліцейські вирушили на пошуки єнота після звернень схвильованих місцевих жителів, які звернули увагу на його дивну поведінку і побоювалися, що вона викликана сказом. Виявилося, що єнот наївся забродивших яблук і страждає від сп'яніння.

Сусіди допомогли поліцейським зловити звіра, якому дали кличку Даллас. Пізніше їх відвезли в ліс і відпустили.

Як повідомляв УНІАН, у мережі стежать за "війною" пухнастиків, яких не пускають в музей.