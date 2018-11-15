Коти vs охорона: у мережі стежать за "війною" пухнастиків, яких не пускають до музею (відео)

Схоже, прославилися не лише коти, а й сам музей.

Тисячі користувачів інтернету стежать за долею двох японських котів, які намагаються потрапити до музею вже два роки.

Та їх зупиняє охоронець. Як протистояння мурчиків та охорони вплинуло на репутацію музею, дізналися журналісти.

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Відео, на яких охоронець зупиняє котиків, працівники музею розмістили в інтернеті. Після цього думки користувачів мережи розділилися: хтось заздрить охоронцю, а хтось - підтримує котиків.

Про цих тваринок вже навіть намалювали мультик, а фото з вусанями вже стали вірусними.

Раніше у Стамбулі безпритульна кішка залізла на подіум під час модного показу Esmod International Fashion Show.