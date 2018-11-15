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Коти vs охорона: у мережі стежать за "війною" пухнастиків, яких не пускають до музею (відео)

11:37, 15 листопада 2018
Курйози
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Та їх зупиняє охоронець. Як протистояння мурчиків та охорони вплинуло на репутацію музею, дізналися журналісти.

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Відео, на яких охоронець зупиняє котиків, працівники музею розмістили в інтернеті. Після цього думки користувачів мережи розділилися: хтось заздрить охоронцю, а хтось - підтримує котиків.

Про цих тваринок вже навіть намалювали мультик, а фото з вусанями вже стали вірусними.

Раніше у Стамбулі безпритульна кішка залізла на подіум під час модного показу Esmod International Fashion Show.

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Теги: #музей#кіт