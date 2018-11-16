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Кіт заспівав грузинські пісні та насмішив мережу (відео)

14:40, 16 листопада 2018
Курйози
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"Коли твій кіт вивчив пару грузинських пісень і вирішив їх виконати", - написав Мережко в Twitter й опублікував відео з пухнастиком.

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Відео вже подивилися понад 135 тисяч користувачів мережі й майже всі в захваті від нього. У коментарях пишуть, що, очевидно, тварина виконує застільні наспіви. Але є і незадоволені: вони запідозрили, що вихованця напоїли вином або глодом.

Власник кота вважає, що до подібної творчості тварину спонукала його зовнішність, пише Ridus. Справа в тому, що чорна пляма на морді кота вже дуже нагадує вуса,  характерні для кавказьких чоловіків.

Раніше собака випадково заспівав пісню Брітні Спірс Toxic і став зіркою мережі.

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Теги: #відео#кіт