Пенсіонерка сім років прожила на круїзних лайнерах через настанови чоловіка

Про це повідомляє The Daily Mirror. Жінка продала свій будинок у Флориді і змінила постійне місце проживання через настанову, який чоловік дав їй перед смертю в 1997 році. Він заповів Вочтстеттер «ніколи не переривай круїзу», повідомляє Lenta.ru.

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Щорічно жінка витрачає близько 160 тисяч доларів на оплату каюти, харчування та розваг.

За час подорожей жінка побувала в більш ніж 100 круїзах, в тому числі в 15 навколосвітніх. 86-річна пенсіонерка розповіла, що найбільше їй подобаються азіатські країни, так як уклад життя в них дуже сильно відрізняється від того, який панує в США.

Жінка зазначила, що не завжди сходить на берег у портах зупинки судна, так як у багатьох містах вже була. При цьому Вочтстеттер говорить, що кожен раз, коли лайнер заходить в Стамбул, вона відвідує «Гранд-Базар» (найбільший ринок у місті). «Там можна знайти чудові наряди, які коштують не дуже дорого. Однак я щоразу змушена стримувати себе через обмеженість місця в моїй каюті», - заявила жінка.

Вочтстеттер розповіла, що скучає по своїй сім'ї, проте регулярно спілкується з трьома своїми синами і з онуками через інтернет.