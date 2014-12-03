Творці Skype представили новий месенджер

Розроблений фахівцями Apple, Skype, Nokia і Microsoft, і доступний для звичайних ПК, планшетів і смартфонів, месенджер Wire дозволяє обмінюватися повідомленнями, фотографіями, аудіо - і відеофайлами, а також здійснювати голосові дзвінки. Функцію відеоконференції творці обіцяють додати пізніше, повідомляє "Новое время" з посиланням на TechCrunch.

"Skype був створений більше 10 років тому. З тих пір багато чого змінилося - ми всі звикли до можливості здійснювати безкоштовні голосові дзвінки і обмінюватися повідомленнями, а комп'ютери ми носимо з собою. Пора створювати нові програми для спілкування - не тільки функціональні, але і красиві", - заявив Янус Фріїс.

Новий месенджер від творця Skype відрізняється більш міцною інфраструктурою в поєднанні з лаконічним, простим дизайном.