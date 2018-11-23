У Раді в день голосування за бюджет нардеп розглядав у телефоні порно (відео)

Депутат попався на "цікавому" занятті в Раді.

У день голосування за бюджет і НАТО позафракційний народний депутат Андрій Денисенко розглядав порно категорії БДСМ, що зберігаються у нього в смартфоні.

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Про це повідомив журналіст Всеволод Філімоненко на своїй сторінці у Facebook. Він також опублікував відеодоказ.

"Я виступаю за легалізацію порноіндустрії в Україні, тому висловлюю повагу до уподобань Денисенка. Сподіваюся, коли-небудь ми всі разом зможемо насолодитися переглядом відео на великому екрані Верховної Ради", - іронізує журналіст.

Нагадаємо, в 2017 році під час засідання Ради один з депутатів обмінювався інтимними картинками у "Вайбері" з невідомою дівчиною. За цим заняттям його застали фотографи, а збільшені знімки оприлюднив журналіст Олександр Дубинський. За його словами, йшлося про нардепа від "Нашого краю" Сергія Шахова.