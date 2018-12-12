У Google пояснили, чому при запиті "ідіот" з'являється фото Трампа

Директор Google відкинув звинувачення у політичній упередженості компанії і заявив, що її співробітники не керують результатами пошуку вручну.

Генеральний директор Google Сундар Пічаї під час слухань у Конгресі США пояснив, чому при введенні запиту «ідіот» пошуковик показує фотографії президента США Дональда Трампа.

Питання про це Пічаї задала конгресмен-демократ Зої Лофгрен, пише "Медуза".

«Якщо набрати слово „ідіот“ [у розділі „Картинки“], з'являться фотографії Дональда Трампа. Я щойно зробила це. Як працює пошук, якщо таке відбувається?» — запитала вона.

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Пічаї пояснив, що результати видаються Google автоматично ранжуються більш ніж по двом сотням параметрів, включаючи актуальність, свіжість і популярність. «Виходячи з цього, ми намагаємося відбирати кращі результати для кожного конкретного запиту», — сказав Пічаї.

Він відкинув звинувачення у політичній упередженості компанії Google і заявив, що її співробітники не керують результатами пошуку вручну.

Як повідомляв УНІАН, Трамп назвав наслідки свого можливого імпічменту.