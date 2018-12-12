"Народ повстане": Трамп назвав наслідки свого можливого імпічменту

За словами Трампа, важко буде усунути від посади людину, яка не зробила нічого неправильного.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що не хвилюється, що його можуть піддати імпічменту.

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За словами глави держави, важко буде усунути від посади людину, яка не зробила нічого неправильного, і яка створює найвеличнішу економіку в історії країни. Про це повідомляє Reuters.

«Я не стурбований, ні. Думаю, що люди повстануть, якщо це станеться», — сказав Трамп.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп побоюється імпічменту.