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"Народ повстане": Трамп назвав наслідки свого можливого імпічменту

09:34, 12 грудня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

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За словами глави держави, важко буде усунути від посади людину, яка не зробила нічого неправильного, і яка створює найвеличнішу економіку в історії країни. Про це повідомляє Reuters.

«Я не стурбований, ні. Думаю, що люди повстануть, якщо це станеться», — сказав Трамп.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп побоюється імпічменту.

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Теги: #Дональд Трамп#імпічмент Трампа