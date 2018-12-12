"Народ повстане": Трамп назвав наслідки свого можливого імпічменту
09:34, 12 грудня 2018Світ
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За словами Трампа, важко буде усунути від посади людину, яка не зробила нічого неправильного.
Дональд Трамп / REUTERS
Американський президент Дональд Трамп заявив, що не хвилюється, що його можуть піддати імпічменту.
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За словами глави держави, важко буде усунути від посади людину, яка не зробила нічого неправильного, і яка створює найвеличнішу економіку в історії країни. Про це повідомляє Reuters.
«Я не стурбований, ні. Думаю, що люди повстануть, якщо це станеться», — сказав Трамп.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп побоюється імпічменту.
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