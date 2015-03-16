У Польщі затримали француза за спробу провезти у валізі свою дружину-росіянку

Громадянин Франції намагався ввезти до Польщі дружину, сховавши її у валізі. Польські прикордонники зняли пару з поїзда Москва - Ніцца в місті Тересполі. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Wiadomosci24.pl.

Чоловік, чиє ім'я не уточнюється, вирішив заховати дружину - громадянку Росії - у валізі після того, як пара не змогла отримати для неї шенгенську візу. Прес-секретар прикордонного загону Тересполя (місто розташоване біля кордону з Білоруссю) Даріуш Сінічкі (Dariusz Sienicki) розповів, що підозри викликав надзвичайно великий багаж пасажира поїзда.

«Іноземці по-різному намагаються незаконно перетнути кордон, однак я вперше стикаюся з тим, щоб людину ховали у валізі», - заявив Сінічкі.

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Співробітник прикордонної служби уточнив, що після звільнення з валізи жінка відчувала себе нормально і не потребувала медичної допомоги.

За польським законодавством за спробу незаконного перетину кордону чоловікові з дружиною може загрожувати до трьох років позбавлення волі.