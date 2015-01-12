Китайський контрабандист намагався перетнути кордон, обклеївши себе майже сотнею iPhone

Китайські прикордонники затримали жителя Гонконгу, який намагався ввезти в країну 94 iPhone, примотавши їх до себе ізолентою.

Як повідомляє ТСН.ua із посиланням на Sina.com, співробітники митниці району Футянь в місті Шеньчжень вилучили у молодика велику партію контрабандних мобільних телефонів компанії Apple, яку той хотів незаконно переправити на собі в КНР.

Декларувати смартфони iPhone 6 та iPhone 6 Plus затриманий не збирався. Всі пристрої були упаковані в поліетиленові пакети і заховані під його одягом за допомогою клейкої стрічки.

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Саме такий спосіб перевезення гаджетів і видав контрабандиста. За словами прикордонників, увагу до чоловіка привернула незвичайна хода, яку влада описала як "затиснуту".

Вирішивши переглянути його особисті речі й не знайшовши нічого підозрілого, митники попросили молодого чоловіка пройти через рамку металошукача, після чого і з'ясувалося, що при собі у нього був додатковий вантаж.