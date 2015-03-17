IKEA заборонила голландцям грати в хованки в магазинах мережі

IKEA зірвала плани кількох десятків тисяч жителів Нідерландів, заборонивши їм влаштовувати ігри в хованки в магазинах мережі. Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на Bloomberg, таке рішення було прийнято з міркувань безпеки.

«Подібні акції важко контролювати. Ми повинні бути впевнені в тому, що люди знаходяться в безпеці в наших магазинах, а це досить складно, якщо не знати, в якому саме місці вони перебувають», - пояснила прес-секретар Ikea Group Мартіна Смедберг (Martina Smedberg).

У масових іграх у хованки в магазинах IKEA збиралися взяти участь близько 63 тисяч осіб. Більшість з них - 32 тисячі голландців - обрали гіпермаркет в Ейндховені, 19 тисяч - в Амстердамі, ще 12 тисяч - в Утрехті.

Читайте такожIKEA припинила продажі кухонних меблів і побутової техніки в Росії

Як зазначається, голландці хотіли наслідувати приклад бельгійців, які влітку минулого року влаштували в IKEA ігри в хованки. Тоді представники мережі видали на це офіційний дозвіл. В акції взяли участь близько 500 осіб. Вони ховалися в холодильниках, під м'якими іграшками, у хід також йшли фірмові сумки. Деякі люди навіть залазили в ящики під ліжками.

Гіпермаркети IKEA приваблюють не тільки любителів повеселитися. У листопаді 2014 року дванадцятирічний житель Шанхаю протягом шести днів ховався в магазині від батьків через незроблене домашнє завдання з математики. Співробітники правоохоронних органів виявили його біля виходу з IKEA. Підліток, який харчувався весь цей час їжею для дегустації в супермаркетах, ослаб від недоїдання і був відправлений до лікарні.