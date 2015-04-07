Мешканцям Пекіна заборонили спати в магазині IKEA

Керівництво компанії IKEA заборонило відвідувачам спати в своєму пекінському магазині. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Shanghaiist. Таке рішення було прийнято, оскільки надто багато людей заходили в магазин не для здійснення покупок, а лише для того, щоб подрімати.

Співробітник IKEA розповів, що сплячі відвідувачі стали доставляти магазину занадто багато неприємностей, а їх непривабливий вигляд відштовхує потенційних покупців. При цьому він зазначив, що у працівників IKEA поки погано виходить боротися з людьми, які вирішили подрімати. Ті або просто ігнорують прохання співробітників магазину, або переміщаються в більш затишні місця.

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China.com пише, що в пекінському IKEA дійсно дуже багато сплячих, що заважають оглядати меблі. Приміром, жінка на ім'я Бао розповіла журналісту видання, що не бачить нічого поганого в тому, щоб відпочити в IKEA, втомившись від шопінгу. Вона засумнівалася, що це може якось істотно вплинути на продажі магазину.

Люди стали приходити в пекінський магазин подрімати після того, як у 2014 році представник компанії Джозефін Торелл (Josefine Torell) заявила, що покупці можуть відчувати себе в IKEA як вдома. Вона зазначила, що компанія в Китаї ніяк не бореться зі сплячими відвідувачами.