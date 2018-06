В IKEA розробили укриття для таборів біженців з сонячною батареєю і розетками

Благодійний фонд IKEA Foundation, що входить до складу нідерландської компанії IKEA, представив житло, розроблене спеціально для таборів біженців. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Mashable. Площа такої споруди становить близько 17,5 квадратних метрів. Зазначається, що на складання такого житла потрібно не більше чотирьох годин.

Розробка, що отримала назву Better Shelter («Краще укриття») являє собою металевий вагончик, всередині якого створені комфортні умови для проживання п'яти осіб. Кожен модуль оснащений сонячною батареєю, освітленням і розетками. Стіни споруди утеплені спеціальною пластиковою піною.

Повідомляється, що перше замовлення на десять тисяч подібних споруд вже зробило Агентство ООН у справах біженців, яке виступило співавтором проекту. Планується, що перші укриття надійдуть в табори біженців цього літа.

Вартість одного Better Shelter становить 1150 доларів, що в два рази дорожче вартості наметів, в яких зараз живе більшість людей в таборах для біженців. «Незважаючи на те що ціна нашого модуля зараз в два рази вища за ціну намети, враховуючи довговічність Better Shelter, оснащення таборів нашими оселями має стати економічно ефективнішим», - заявив глава департаменту бізнесу Better Shelter Йохан Карлссон (Johan Karlsson). Він зазначив, що в найближчі два роки компанія сподівається знизити вартість споруди.