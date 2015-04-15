Пілот мальтійської авіакомпанії "намалював" у небі над Середземним морем два серця

Користувачі сайту FlightRadar, що дозволяє стежити за польотами літаків, помітили, що повітряне судно авіакомпанії Air Malta «намалювало» в небі над Середземним морем контури двох сердець. Про це йдеться в офіційному Twitter сайту, передає Lenta.ru.

Airbus A319-111, що належить авіакомпанії, вилетів з аеропорту мальтійського міста Лука ввечері 14 квітня. Спочатку пілот вибрав в якості траєкторії польоту одне велике серце, а потім додав до нього друге, але меншого розміру. Після цього літак повернувся назад до мальтійського аеропорту.

Деякі користувачі Twitter запідозрили авіакомпанію в тому, що політ носить рекламний характер. Інші вирішили, що, найімовірніше, він був виконаний в навчальних цілях.

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The Daily Mail повідомляє, що це вже не перша «романтична акція» Air Malta. До Дня святого Валентина авіакомпанія запропонувала своїм клієнтам повечеряти на висоті п'ять тисяч метрів на борту одного з лайнерів перевізника.