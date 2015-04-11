Хакери зламали сайт авіакомпанії Lufthansa і отримали доступ до сторінок клієнтів

За даними видання Spiegel, мішенню хуліганів стала програма "бонусних миль", пише Гордон.

Хакерам вдалося зламати сайт за допомогою ботнету - спеціальної комп'ютерної мережі, яка дозволяє управляти віддаленим комп'ютером за допомогою зараження його вірусом. Процес підбору логінів і паролів був автоматичним і тривав доти, поки ботнету не вдавалося зламати сторінку.

У Lufthansa підтвердили інформацію про проблеми і заявили, що вжили термінових заходів, щоб її вирішити. Однак запобігти несанкціонованому доступу до деяких сторінках користувачів не вдалося.

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Серед тих, чиї сторінки були зламані, - учасники преміальної програми авіакомпанії, які налітали принаймні 600 тис. преміальних миль.

Видання зазначає, що аналогічний випадок стався з британською авіакомпанією British Airways два тижні тому.