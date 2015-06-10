У Росії пропонують заборонити велосипедистам їздити без посвідчення водія

Депутат законодавчих зборів Санкт-Петербурга Віталій Мілонов запропонував МВС ввести посвідчення на право керування велосипедами, зобов'язавши їх власників здавати іспити на знання правил дорожнього руху (ПДР).

Про це ТАСС повідомив сам парламентарій.

Мілонов вже звернувся до міністра внутрішніх справ РФ Володимира Колокольцева з проханням розробити порядок атестації на знання ПДР для велосипедистів і винести відповідну ініціативу на розгляд уряду.

Читайте такожЯпонці "роботизували" підземну велосипедну парковку

"Популярність велосипедів в Росії зростає з кожним роком. Але багато велосипедистів, які користуються дорогами загального користування, елементарно не знають правил, тим самим створюють небезпеку для себе та інших учасників руху", - сказав Мілонов.

За його словами, заборона для велосипедистів на їзду без здачі іспитів повинен поширюватися лише на великі міста. "Мова йде, в першу чергу, про Москву, Петербург, можливо, столиці федеральних округів, міста-мільйонники. У більш дрібних населених пунктах проблема так гостро не стоїть, там немає такого напруженого руху", - пояснив депутат.

Він нагадав, як у 2013 році були введені права категорії М для управління мопедами та скутерами.

"Цьому передувала велика стурбованість у суспільстві численними аваріями за участю цих транспортних засобів, на керування якими не було регламентовано й доступно навіть неповнолітнім, як і управління велосипедами", - зазначив депутат.