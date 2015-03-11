У Росії пропонують бойкотувати "Євробачення" і організувати свій євроазіатський конкурс
Серед потенційних учасників нового музичного конкурсу Мілонов бачить Білорусію, Казахстан, Вірменію, Азербайджан, Грецію, Кіпр та Сербію.
Депутат Законодавчих зборів Петербурга Віталій Мілонов направив звернення міністру культури РФ Володимиру Мединському з пропозицією розглянути питання про бойкот з боку Росії музичного конкурсу "Євробачення". Про це ТАСС повідомили в прес-службі депутата.
"На думку парламентарія, участь російських музикантів у конкурсі означатиме відмову від лінії духовного та ідеологічного оздоровлення країни", - пояснили в прес-службі.
На думку Мілонова, який відомий своєю нетерпимістю до представників секс-меншин, виступ переможця торішнього конкурсу Кончіти Вурст (представник Австрії) був образою для мільйонів його співвітчизників.
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"Те, що там (на "Євробаченні") відбувається в останні роки - особлива форма знущання над мистецтвом музики та нав'язування нездорових культурних уподобань", - заявив Мілонов.
У зв'язку з цим він запропонував міністру культури РФ підтримати ідею організації нового євроазіатського музичного конкурсу, "який відповідатиме смакам і традиціям мільйонів громадян різних країн".
"Наша країна досягла того рівня, коли сама може визначати культурний вектор розвитку самої себе і своїх найближчих союзників", - стверджує депутат.
Серед потенційних учасників нового музичного конкурсу він бачить Білорусію, Казахстан, Вірменію, Азербайджан, Грецію, Кіпр, Сербію тощо.