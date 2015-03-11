У Росії пропонують бойкотувати "Євробачення" і організувати свій євроазіатський конкурс

Депутат Законодавчих зборів Петербурга Віталій Мілонов направив звернення міністру культури РФ Володимиру Мединському з пропозицією розглянути питання про бойкот з боку Росії музичного конкурсу "Євробачення". Про це ТАСС повідомили в прес-службі депутата.

"На думку парламентарія, участь російських музикантів у конкурсі означатиме відмову від лінії духовного та ідеологічного оздоровлення країни", - пояснили в прес-службі.

На думку Мілонова, який відомий своєю нетерпимістю до представників секс-меншин, виступ переможця торішнього конкурсу Кончіти Вурст (представник Австрії) був образою для мільйонів його співвітчизників.

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"Те, що там (на "Євробаченні") відбувається в останні роки - особлива форма знущання над мистецтвом музики та нав'язування нездорових культурних уподобань", - заявив Мілонов.

У зв'язку з цим він запропонував міністру культури РФ підтримати ідею організації нового євроазіатського музичного конкурсу, "який відповідатиме смакам і традиціям мільйонів громадян різних країн".

"Наша країна досягла того рівня, коли сама може визначати культурний вектор розвитку самої себе і своїх найближчих союзників", - стверджує депутат.

Серед потенційних учасників нового музичного конкурсу він бачить Білорусію, Казахстан, Вірменію, Азербайджан, Грецію, Кіпр, Сербію тощо.