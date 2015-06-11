Росіяни почали називати дітей на честь героїв серіалу "Гра престолів"

Росіяни почали називати дітей на честь персонажів культової циклу романів-фентезі Джорджа Мартіна «Пісня льоду та полум'я» і популярного серіалу на основі цього твору «Гра престолів».

Про це свідчать дані, отримані «Известиями» з російських рагсів.

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У московському регіоні сьогодні зареєстровано вісім дівчаток, а в Санкт-Петербурзі — чотири, яких назвали ім'ям Ар'я. На Уралі минулого року одного з хлопчиків нарекли Теоном, а в Челябінській області зареєстровані Варіс та Петір. На думку експертів, з часом у Росії, як і за кордоном, кількість дітей, названих іменами героїв Джорджа Мартіна, буде тільки збільшуватися.

Зазначимо, що в США і Європі вже кілька років поспіль популярним ім'ям є Ар'я - тільки за 2012 рік ним нарекли 754 дівчинки в Штатах, в 2014 році у Великобританії таке ім'я отримали 187 осіб, у Швеції сьогодні проживає 38 Арій. У 2012 році в США також було зареєстровано 146 Кхалісі, у Великобританії за минулий рік — 50, 20 Тіріонів та 18 Брієнн. У Сполученому Королівстві також популярними виявилися імена Кейтілін, Сенсеї та Григора. У той же час у Швеції сьогодні також проживають 20 Сандорів, 12 Джеймі, 10 Теонів та 2 Джоффрі.