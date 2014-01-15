Депутати хочуть заборонити називати дітей неживими предметами і хворобами

Документ являє собою поправки до Сімейного кодексу. Його авторами є депутати від Партії регіонів Ельбрус Тедеєв та Володимир Мисик, а також представник опозиційної фракції «УДАР» Артур Палатний.

Про це пише Лента.ру.

Якщо законопроект буде прийнятий, дітям не можна буде давати імена, «що складаються з назв неживих предметів, вигаданих персонажів, географічних назв, [позначень] флори і фауни, титулів, хвороб, одночасним поєднанням букв, символів або цифр, абревіатур».

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У батьків, втім, залишиться можливість звернутися до суду, якщо в РАГСі відмовляться реєструвати дитину з тим чи іншим ім'ям.

У пояснювальній записці до законопроекту стверджується, що він спрямований на захист прав дитини. Автори відзначають, що різні імена можуть провокувати образи і знущання над дітьми.